Школа конного спорта перешла в подчинение министерства просвещения

Республиканская специализированная школа конного спорта и современного пятиборья переведена постановлением правительства из подчинения минсельхозу под контроль министерства просвещения, культуры и исследований.

По словам министра образования Моники Бабук, школа - учреждение как спортивного, так и образовательного профиля.

Как передает Инфотаг, с 1956 г. она подготовила сотни спортсменов высокого класса, в том числе шесть международных мастеров спорта и 22 мастера спорта.

В школе работают 12 преподавателей, обучающих 172 ученика, но отсутствует спортивное снаряжение и устарела сельхозтехника.