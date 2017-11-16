Водителя, сбившего женщину-дворника, приговорили к 15 годам тюрьмы

Водитель, сбивший на личном автомобиле 70-летнюю женщину-дворника, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приговорен к 15 годам лишения свободы.

Трагический инцидент произошел в июне 2014 года, когда на улице Михай Когылничану столицы под колесами автомобиля погибла пенсионерка, убиравшая у проезжей части мусор. Сбивший ее автомобиль по инерции врезался в припаркованную на обочине машину. Водитель в ходе следствия не признавал свою вину, утверждая, что за рулем был не он.

В то же время, спустя три месяца после ДТП, находясь в состоянии наркотического опьянения, он жестко избил своего приятеля на почве личной неприязни. Суд квалифицировал последние его действия, как нанесение тяжких телесных повреждений. В совокупности обвинений злоумышленнику судом вынесен обвинительный приговор, передает Инфотаг.