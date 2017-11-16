Италия официально обзавелась государственным гимном

Один из символов Италии — "Песня итальянцев" на слова Гоффредо Мамели — утверждена в качестве национального гимна страны, соответствующее решение в среду приняла конституционная комиссия Сената итальянского парламента.

"Гимн Мамели", который всегда исполняется на государственных мероприятиях и спортивных соревнованиях, с момента образования Итальянской республики 71 год назад находился на положении де-факто национального гимна страны, однако не был прописан в конституции. Отныне положение об этом будет отражено в главном законе страны, в котором гимн будет указан как "Песнь итальянцев" (Il Canto degli Italiani).

Текст гимна, также известного под именем "Братья Италии" по первой его строчке, был написан итальянским поэтом и писателем Гоффредо Мамели еще в 1847 году, музыка принадлежит Микеле Новаро, сообщает РИА Новости