В возрасте 21 года скончался рэпер Lil Peep

Американский рэпер Lil Peep (настоящее имя — Густав Айр) скончался в возрасте 21 года. Об этом сообщает портал Hotnewhiphop в четверг, 16 ноября.

Отмечается, что причиной смерти могла стать передозировка поддельным успокоительным средством Xanax и опиоидным анальгетиком фентанилом. По словам одного из неподтвержденных источников, это произошло в гастрольном автобусе. Хип-хоп-исполнителя доставили в ближайшую больницу, однако спасти его не удалось, передает Лента.ру.

В дискографии Lil Peep три альбома. Некоторые его треки, которые музыкант опубликовал на своем YouTube-канале, собрали более десяти миллионов просмотров. Рэпер приобрел популярность в России благодаря клипу на трек benz truck («Гелик»).