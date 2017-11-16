YouTube-блогеров лишили возможности зарабатывать на обзорах нового «яблочного» флагмана iPhone X. Об этом сообщает The Verge.
Первым на отключение монетизации обратил внимание американский блогер Бен Шманке (Ben Schmanke), который опубликовал на своем канале сравнение камер iPhone X, Samsung S8 и LG V30. По его словам, сначала YouTube пометил ролик подходящим для любой рекламы и отметил его специальным значком с зеленым долларом.
На следующее утро после публикации маркер стал желтым, а видео стало подходить только некоторым рекламодателям. Как утверждает Шманке, из-за ограничения он потерял деньги, которые мог бы заработать на коммерческих просмотрах, — за ночь его видео посмотрело 10-20 тысяч человек.
В поддержке YouTube его заверили, что такого не должно было произойти. «Но, очевидно, это [отключение монетизации] как раз происходит», — заявил он.
Журналисты The Verge отмечают, что подобное происходит уже не в первый раз: в последнее время обозревающим iPhone X блогерам регулярно отключают монетизацию. Причем никто не знает, почему ролики с флагманом от Apple попадают под ограничения YouTube. По слухам, причина в латинской цифре X, которую алгоритм видеохостинга воспринимает как обозначение ролика 18+.
В пресс-службе YouTube заявили, что рассмотрели все жалобы, связанные с ограничением рекламы, и оперативно вернули монетизацию. Тем не менее большинство авторов уже успели лишиться своего заработка, передает Лента.ру.
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