Роскошный особняк Майкла Джексона в Нью-Йорке выставлен на продажу. ФОТО

Особняк, в котором раньше жил король поп-музыки Майкл Джексон, сейчас выставлен на продажу за 39 миллионов долларов.

И это на 28 миллионов долларов больше, чем за него заплатил нынешний владелец дома миллиардер Марк Ларси, который приобрел особняк в 2001 году, передает Architectural Digest.

Роскошный шестиэтажный особняк расположен в Верхнем Ист-Сайде рядом с Центральным парком и был построен в 1898 году. Помимо Майкла Джексона, дом в разное время принадлежал известному художнику Марку Шагалу и юридическому советнику Президента США Гровера Кливленда - Линду Стетсону, пишет nv.ua

В доме площадью более тысячи квадратных метров разместилось 16 комнат, семь из которых - спальни. Благодаря панорамным окнам от пола до потолка гостиные особняка всегда наполнены естественным светом, полы покрыты темным дубовым паркетом, в особняке есть 10 уютных каминов, в просторной кухне - белая мебель и мраморные столешницы. На одном из этажей особняка размещен сад с небольшим внутренним двориком для отдыха на открытом воздухе и фонтаном.