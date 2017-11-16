Компания Fisler патентует новые твердотельные батареи, которые отличаются высокой плотностью энергии и быстрой зарядкой.
По мнению главы компании, Хенрика Фискера, массовое производство новых батарей должно начаться в 2023 году.
Отличие твердотельных батарей от привычных автомобильных аккумуляторов заключается в их емкости — по прогнозам некоторых специалистов, такие батареи позволяют хранить в 2–2,5 раза больше энергии. Представители Fisker сообщили, что готовы показать новую технологию батареи уже в январе на Consumer Electronics Show.
Представители компании уверяют, что электромобиль, который оснащен такой батареей, получит запас хода в 800 км (500 миль) и будет проводить на заправке не больше времени, чем обычный бензиновый автомобиль. Другие преимущества включают в себя более низкую оценочную стоимость по сравнению с обычными литий-ионными батареями, а также очень небольшой риск возникновения пожаров или взрывов, пишет nv.ua
Над батареями в компании работает сооснователь стартапа Sakti3, который именно за разработки в области твердотельных батарей в 2015 году купила компания Dyson, заплатив $90 млн. Интересно, что еще при анонсе проекта Фискер упоминал, что готов продавать свои батареи третьим лицам.
Напомним, что летом 2017 года Хенрик Фискер открыл предзаказ и опубликовал реальные фото и видео электромобиля премиум-класса Fisker EMotion стоимостью от 130 тысяч долларов.
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