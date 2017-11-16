Согласно результатам исследования, проведенного Немецкой экономической группой, экспорт молдавских овощей увеличился с 2004 года почти вдвое - до 26%. Внешние продажи продовольственных товаров составили 16%. Доля автомобильных деталей и оборудования выросла до 15%, IT-услуг до 9%.

Немецкие эксперты рекомендуют Молдове активизировать продажи на восточный рынок, но сохранив высокую динамику торговли со странами ЕС. Прежде всего, потому что западный рынок гораздо обширнее и усилено развивается.

ВВП стран ЕС превысил в 2016 году 16 триллионов долларов. Это почти в 10 раз больше, чем ВВП стран Евразийского союза.