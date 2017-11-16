Не одни во Вселенной: учёные нашли точную копию Млечного Пути

На расстоянии в 180 млн световых лет от Земли учёные из Университета Ёнсе в Сеуле обнаружили идентичное галактике Млечный Путь скопление. Массивная спиралевидная галактика точь-в-точь похожа на звёздную систему, в которой расположена и Солнечная система.

На основе снимков с телескопа учёными была составлена предполагаемая модель скопления: помимо почти точного повторения границ Млечного Пути, скопление NGC 2718 имеет и похожу структуру — крупные облака, аналогичные Большому и Малому Магеллановым Облакам.

Теперь исследователям предстоит изучить процессы звездообразования в новом скоплении, а также ответить на вопрос, существует ли жизнь внутри галактики, как две капли воды похожей на Млечный Путь, пишет life.ru