Об этом РИА Новости сообщил зампред регионального правительства, министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин.

Лапонникова была одним из пассажиров самолета L-410, разбившегося при заходе на посадку в двух километрах от Нелькана. Жертвами крушения стали шесть человек: два пилота и четверо местных жителей. Выжила только трехлетняя девочка, у нее перелом ноги и, предположительно, черепно-мозговая травма.

Как сообщает хабаровский сайт Dvhab.ru, когда местные жители, которые первыми оказались на месте катастрофы, распилили самолет, они увидели, что Лапонникова закрыла девочку своим телом, только поэтому ребенок остался жив.

С просьбой посмертно наградить учительницу к властям обратилась директор нельканской школы Тон Сун Пахомова. По ее словам, Лапонникова проработала в школе 12 лет, была прекрасным педагогом и отзывчивым человеком.

"Ко всем проблемам — не только школы, учеников и коллег, но и всего поселения — относилась неравнодушно. Она была человеком тактичным, коммуникабельным, руку помощи протягивала всегда, даже когда не просили", — рассказала Пахомова.

Она добавила, что вручение награды посмертно может занять много времени: нужно собрать подтверждающие факты, свидетельства очевидцев и все документально оформить.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт пообещал рассмотреть обращение. Ранее он говорил о том, что к награде также представят Евгения Архиноса, который вытащил девочку из-под обломков.

Сегодня в Хабаровском крае день траура.