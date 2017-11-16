Motorola выпустит первый планшет спустя шесть лет

Компания Motorola, сейчас принадлежащая китайской Lenovo, готовит к выпуску новый планшет Moto Tab. Именитый производитель анонсировал бюджетный девайс с расширенной батареей.

Moto Tab получит 10,1-дюймовый дисплей с разрешением 1080 пикселей, средний по нынешним меркам процессор Snapdragon 625, 2 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт на встроенном накопителе. Аппарат будет оснащён дактилоскопическим сенсором и портом USB Type-C для зарядки и передачи информации. Также Moto Tab будет иметь аккумулятор ёмкостью 7000 мАч.

Так как планшет будет выпущен в коллаборации с сотовым оператором AT&T, он получит встроенный медиацентр DirecTV для просмотра телеканалов, фильмов и сериалов. Для комфортного потребления контента девайс оборудован акустической системой Dolby Atmos. Также производитель заявил совместимость с умной колонкой Amazon Alexa, пишет life.ru

Moto Tab будет доступен в продаже 17 ноября по цене 299 долларов (около 18 тыс. рублей). Будет ли планшет продаваться за пределами США, пока не известно