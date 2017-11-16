У невезучего вора украли велосипед, который он украл, чтоб увезти краденый телевизор

В октябрьском суде Липецка вынесли приговор по курьезному криминальному инциденту с кражей. Согласно материалам дела, житель города решил обворовать сожительницу, с которой накануне расстался.

Мужчина влез в дом бывшей любовницы и вытащил телевизор. Но тот оказался слишком тяжелым и вор, поняв, что не донесет, вернулся и забрал еще и велосипед. Благополучно погрузив телевизор на велосипед, мужчина отправился в путь. Вот только по дороге незадачливый воришка свалился с велосипеда и разбил телевизор.



Чтобы извлечь хоть какую-то выгоду, преступник решил продать велосипед. Но и тут не повезло: пока мужчина искал покупателя на велосипед, «товар» у него украли, а после появилась полиция.



Еще большим ударом для воришки, который так и не смог нажиться, стало решение суда. По данным полиции, гражданин неоднократно отбывал наказание за многочисленные кражи, поэтому считался рецидивистом. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, особо опасный рецидивист получил реальный срок, передает kp.ru.