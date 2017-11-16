Полиция Германии вернула владельцу забытый 20 лет назад на парковке автомобиль

На том же самом месте, где его когда припарковал владелец, нашла полиция Германии автомобиль, пропавший 20 лет назад.

Сообщение о пропаже поступило в полицию Франкфурта-на-Майне еще в 1997 году и лишь 20 лет спустя удалось выяснить, что владелец просто забыл свое авто в гараже промышленного здания. машину обнаружили, когда здание решили снести. Полицейские установили владельца и доставили его вместе с дочерью к найденному авто, пишет ren.tv

К сожалению, 20 лет простоя не прошли даром и автомобиль был признан непригодным для эксплуатации.