Няня из зависти расправилась с многодетной матерью, чтобы забрать детей себе

Страшная трагедия произошла в Екатеринбурге: няня, около года воспитывавшая детей в многодетной семье, расправилась с матерью, 30-летней Ириной Смолиной. Тело женщины, лежавшее в луже крови, обнаружил ее супруг. Рядом с трупом находился их трехлетний сын, на глазах которого и произошло убийство.

Как сообщается", убийцей оказалась няня, около года воспитывавшая детей пары.

29-летняя Алена Крылова росла в небольшом поселке под Новоуральском. Отец девушки, как стало известно журналистам, ее недолюбливал и она мечтала, что, повзрослев, заведет большую и дружную семью.

Переехав в Екатеринбург, она стала няней. Девушка сидела с детьми, пока родители были на работе.

По словам матери няни, со временем девушка стала завидовать работодательнице. Няня убедила себя, что она была бы гораздо лучшей матерью для детей. Тогда она решилась на убийство, пишет ren.tv

В настоящее время против няни возбуждено уголовное дело. Обвиняемая уже дала признательные показания.