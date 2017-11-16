Российское антидопинговое агентство не восстановят в правах

Российское антидопинговое агентство не будет восстановлено в правах. Такое решение было принято в Сеуле на заседании Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства.

Основные требования ВАДА остаются прежними: признание Москвой выводов комиссии Макларена, выявившей существование в России системы допинга на государственном уровне, а также допуск допинг-офицеров в закрытые города, где проживают спортсмены. По итогам этого расследования российская сборная не была допущена на Паралимпийские игры, напоминает euronews.com.

От нового решения ВАДА может зависеть допуск российских спортсменов на Олимпиаду в следующем году. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что нежелание восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство мотивировано политически. В то же время он выразил надежду, что это не повлияет на допуск россиян к Олимпиаде.