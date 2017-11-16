Вооруженный человек захватил заложников в банке в Мадриде

Неизвестный вооруженный человек захватил в четверг заложников в отделении банка в испанской столице. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, зону в районе Усера, где расположен филиал банковского конгломерата Bankia, оцепила полиция. Подозреваемый вошел в отделение примерно в 09:50 по местному времени (11:50 мск). Предполагается, что его целью было ограбление банка.

По данным радиостанции Cadena Ser, речь может идти о трех вооруженных людях. Правоохранительные органы ведут с ними переговоры. Внутри находятся двое сотрудников отделения и его директор, сообщает ТАСС.









