На Москву надвигается ледяной апокалипсис

На Москву движется ледяной апокалипсис. Утром появилось срочное предупреждение: уже через несколько часов дороги в столице превратятся в каток.

После обеда ожидают резкое похолодание. Дождь, который сейчас обрушился на город, превратится в снег, а мокрые дороги покроются льдом.

Водителей просят быть максимально внимательными и по возможности вообще не садится за руль, а пользоваться общественным транспортом, пишет ren.tv

В таких погодных условиях столица может встать в десятибалльных пробках.

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