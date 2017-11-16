Девочка с хомяком обкрадывает квартиры в Барнауле

В Барнауле полиция ведет поиск девочки возрастом 10-11 лет с хомяком в стеклянной банке, которая в сопровождении взрослой сообщницы приняла участие в кражах ценностей из как минимум двух квартир.

Девочка знакомится на улице с другими детьми, показывает им хомяка и предлагает взять животное себе домой, сообщает прессс-служба управления МВД РФ по Алтайскому краю.

После этого она, войдя в доверие, идет вместе с новыми друзьями в их квартиры, где предлагает поиграть в прятки. После того, как другие дети прячутся, девочка крадет из жилищ ценные вещи, а затем уходит. На улице она встречается со своей взрослой сообщницей, передает Вести.ру.

Правоохранители в настоящий момент пытаются установить личности злоумышленниц.