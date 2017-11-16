Папе римскому сделали подарок стоимостью 200 000 долларов

Папа римский Франциск получил роскошный подарок от компании Lamborghini - суперкар Huracan в эксклюзивном исполнении стоимостью 200 000 долларов.

Подарок был преподнесен в ходе встречи папы римского Франциска с руководством компании Lamborghini. Особое исполнение Huracan для понтифика было подготовлено ателье Ad Personam - подразделением компании, которое занимается персонализацией автомобилей Lamborghini по индивидуальным клиентским заказам. Суперкар для папы отличается особой окраской кузова в белый цвет Bianco Monocerus с аккуратными полосами золотисто-желтого цвета Giallo Tiberino - такая цветовая схема выбрана по мотивам бело-желтого флага Ватикана, передает Вести.ру.

О каких-либо других переделках автомобиля пресс-служба Lamborghini не сообщает. Известно лишь, что это модификация RWD Coupe, то есть привод у автомобиля задний (по умолчанию модель Huracan - полноприводная, а версия RWD создана как еще более драйверская). Это означает, что в движение суперкар приводится 5,2-литровым V10 мощностью 580 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до сотни за 3,4 секунды, а максимальная скорость достигает 320 километров в час.



Очевидно, что такой мощный и, надо признать, тесный суперкар едва ли подходит для нужд папы римского, поэтому передача автомобиля Франциску была, скорее, символическим жестом: известно, что по решению понтифика суперкар будет продан на аукционе Sotheby's, торги состоятся 12 мая 2018 года. Франциск оставил на капоте свой автограф, что, теоретически, увеличит потенциальную аукционную стоимость суперкара. Средства, вырученные с продажи автомобиля, пойдут на благотворительность.