Польский министр предложил снести сталинскую высотку в центре Варшавы

"Символом советского господства в Польше" назвал и предложил снести сталинскую высотку в центре Варшавы министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Блащак. Об этом сообщает РИА "Новости". Сейчас в этом доме располагается Дворец культуры и науки.

По словам министра, 99 лет назад, после обретения Польшей независимости, на нынешней площади Пилсудского разобрали стоявшую там ранее ратушу, поскольку она символизировала господство России в Варшаве. Сталинская высотка также символизирует господство, только уже советское.

Блащак считает, что подобные символические действия очень важны, поскольку формируют отношение к истории, особенно у молодого поколения. С этими же целями происходит и переименование улиц в рамках декоммунизации, пишет ren.tv

Заместитель главы минобороны Польши в этой связи заявил, что с разрушением высотки могла бы справиться польская армия.

"Снос Дворца был бы прекрасным подарком на 100-летие независимости", — сказал он.