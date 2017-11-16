Экологический парадокс: деревья в мегаполисах растут быстрее, чем в дикой природе

Деревья в крупных городах растут быстрее, чем в дикой природе. Такую тенденцию в ходе новой работы выявили исследователи из Мюнхенского технического университета. Немецкие специалисты изучали, как на живую природу влияет тепловое воздействие, которое в мегаполисах намного выше, чем в сельской местности и, тем более, в дикой природе.

Анализ, проведённый учёными, показал, что деревья в крупных городах в последние десятилетия перестраивают свой жизненный цикл и подстраиваются под изменяющиеся климатические условия.

"Ранее широко изучалось лишь то, как изменения климата влияют на деревья в лесах, однако о городских деревьях информации было меньше", — поясняет профессор Ханс Прецш.

Человечество переживает глобальную урбанизацию: по данным ООН, к 2030 году доля городского населения всего мира составит более 60%. Города разрастаются, увеличивается число промышленных предприятий, соответственно, воздух в мегаполисах становится всё более загрязнённым.

И чтобы хоть как-то улучшить экологию, высаживается большое количество деревьев. Считается, что они очищают воздух, что способствует улучшению здоровья горожан. Но как живётся в мегаполисах самим деревьям? Чтобы узнать это, команда проанализировала образцы семян и древесины "взрослых" растений, собранные в крупных городах по всему миру (Берлина, Ханоя, Кейптауна, Парижа, Мюнхена, Хьюстона, Сантьяго других).

Авторов интересовали различные климатические зоны, поэтому выборка была очень широкой. Они выясняли, какой тип деревьев преобладает в каждом городе, и исследовали образцы из центра и с окраин. В общей сложности эксперты проверили 1400 образцов.

Оказалось, что деревья, растущие в мегаполисах, проходят фазы своего жизненного цикла быстрее, чем в сельской местности и в дикой природе. В частности, городские деревья на 25% быстрее достигают "зрелости" и на 20% быстрее увядают, рассказывает Прецш.

Его команда полагает, что такая тенденция связана с так называемым эффектом теплового острова, передает Вести.ру. Под этим понятием подразумевается явление, когда воздух в самих городах и на много километров вокруг постоянно нагревается. Этому способствует огромное количество тепла, которое постоянно "выбрасывают" автомобильные двигатели, трубы заводов и электростанций, бесчисленное количество отопительных и вентиляционных систем в домах. Именно поэтому, кстати, зимой в городе намного теплее, чем за его пределами.

По данным экологов, из-за эффекта теплового острова температура в городах выше, чем в сельской местности, в среднем на 3-10 градусов по Цельсию. А более высокие температуры ускоряют рост деревьев, причём сразу двумя способами. Во-первых, тепло стимулирует фотосинтетическую активность, а во-вторых, продлевается вегетационный период, в течение которого происходит непосредственный рост дерева.

Такой эффект можно было бы назвать положительным, если бы не одно "но": ускоренный рост деревьев сменяется ускоренным старением. То есть высаживать новые растения придётся со временем всё чаще и чаще. Кроме того, если рост глобального потепления продолжится, уже довольно скоро для деревьев станет большой проблемой нехватка влаги.

Любопытно и то, что деревья в сельской местности с 1960-х годов также ускорились в росте. Правда, городские они всё равно не опережают, но, к примеру, лесные растения от них заметно отстают, добавляют авторы работы.

По их словам, тенденция ускоренного роста наблюдается абсолютно во всех климатических зонах. Получается, что эту закономерность можно назвать ещё одним последствием глобальной урбанизации, заключают учёные.