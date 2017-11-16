Деревья в крупных городах растут быстрее, чем в дикой природе. Такую тенденцию в ходе новой работы выявили исследователи из Мюнхенского технического университета. Немецкие специалисты изучали, как на живую природу влияет тепловое воздействие, которое в мегаполисах намного выше, чем в сельской местности и, тем более, в дикой природе.
Анализ, проведённый учёными, показал, что деревья в крупных городах в последние десятилетия перестраивают свой жизненный цикл и подстраиваются под изменяющиеся климатические условия.
"Ранее широко изучалось лишь то, как изменения климата влияют на деревья в лесах, однако о городских деревьях информации было меньше", — поясняет профессор Ханс Прецш.
Человечество переживает глобальную урбанизацию: по данным ООН, к 2030 году доля городского населения всего мира составит более 60%. Города разрастаются, увеличивается число промышленных предприятий, соответственно, воздух в мегаполисах становится всё более загрязнённым.
И чтобы хоть как-то улучшить экологию, высаживается большое количество деревьев. Считается, что они очищают воздух, что способствует улучшению здоровья горожан. Но как живётся в мегаполисах самим деревьям? Чтобы узнать это, команда проанализировала образцы семян и древесины "взрослых" растений, собранные в крупных городах по всему миру (Берлина, Ханоя, Кейптауна, Парижа, Мюнхена, Хьюстона, Сантьяго других).
Авторов интересовали различные климатические зоны, поэтому выборка была очень широкой. Они выясняли, какой тип деревьев преобладает в каждом городе, и исследовали образцы из центра и с окраин. В общей сложности эксперты проверили 1400 образцов.
Оказалось, что деревья, растущие в мегаполисах, проходят фазы своего жизненного цикла быстрее, чем в сельской местности и в дикой природе. В частности, городские деревья на 25% быстрее достигают "зрелости" и на 20% быстрее увядают, рассказывает Прецш.
Его команда полагает, что такая тенденция связана с так называемым эффектом теплового острова, передает Вести.ру. Под этим понятием подразумевается явление, когда воздух в самих городах и на много километров вокруг постоянно нагревается. Этому способствует огромное количество тепла, которое постоянно "выбрасывают" автомобильные двигатели, трубы заводов и электростанций, бесчисленное количество отопительных и вентиляционных систем в домах. Именно поэтому, кстати, зимой в городе намного теплее, чем за его пределами.
По данным экологов, из-за эффекта теплового острова температура в городах выше, чем в сельской местности, в среднем на 3-10 градусов по Цельсию. А более высокие температуры ускоряют рост деревьев, причём сразу двумя способами. Во-первых, тепло стимулирует фотосинтетическую активность, а во-вторых, продлевается вегетационный период, в течение которого происходит непосредственный рост дерева.
Такой эффект можно было бы назвать положительным, если бы не одно "но": ускоренный рост деревьев сменяется ускоренным старением. То есть высаживать новые растения придётся со временем всё чаще и чаще. Кроме того, если рост глобального потепления продолжится, уже довольно скоро для деревьев станет большой проблемой нехватка влаги.
Любопытно и то, что деревья в сельской местности с 1960-х годов также ускорились в росте. Правда, городские они всё равно не опережают, но, к примеру, лесные растения от них заметно отстают, добавляют авторы работы.
По их словам, тенденция ускоренного роста наблюдается абсолютно во всех климатических зонах. Получается, что эту закономерность можно назвать ещё одним последствием глобальной урбанизации, заключают учёные.
Комментарии
- Названы продукты для крепкого сна
- Чашка кофе в неделю снижает риск развития инсульта
- Ученые нашли ген долголетия
- Не одни во Вселенной: учёные нашли точную копию Млечного Пути
- Ученые обнаружили новую опасность соли
- Осветил целый город: падение метеора в Финиксе попало на видео
- Гигантскую озоновую дыру показали на видео
- Обнаружена пригодная для жизни экзопланета
- NASA показало аэроснимки гигантского айсберга Антарктиды. ФОТО
- Впервые создано трехглазое зрячее существо
- Масштабная авария в Киеве: разбились шесть машин
- Как трехлетней девочке удалось выжить в авиакатастрофе в Хабаровском крае
- 14-летняя киевлянка прыгнула в окно, когда мама не дала ей планшет
- Первый дом Антонио Гауди, превращенный в музей, открылся для посетителей
- Названы продукты для крепкого сна
- Когда в Молдове ожидается похолодание и мокрый снег
- Раскрыта мошенническая схема на столичных АЗС
- Обнаружена пригодная для жизни экзопланета
- На Москву надвигается ледяной апокалипсис
- Результаты пенсионной реформы: более 60 тысяч пенсионеров стали получать больше
- Родные Михаила Задорнова обратились к общественности
- Ответный удар для телевидения Цоп, Платона и Проки! «Jurnal TV» попал впросак, после того как румынская DIICOT опровергла наличие уголовного дела в отношении Плахотнюка
- Президент РФ прокомментировал несостоявшуюся встречу с Трампом: ответственные за это будут наказаны
- Когда в Молдове ожидается похолодание и мокрый снег
- Кобзон раскрыл подробности смерти Михаила Задорнова
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Многие получат премии или гонорары. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Активный, творческий день. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вы будете душой компании. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Будьте осторожны с самолетом.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com