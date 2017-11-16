44-летняя британка бросила девятерых детей и уехала в Африку к молодому любовнику

Жительница Великобритании бросила мужа и девятерых детей и уехала в Гамбию строить новую жизнь с молодым африканцем. Об этом рассказывает Ридус.

С 30-летним Мамаду Джаллоу из Гамбии 44-летняя примерная жена и мать девятерых детей Хайди Хепворт познакомилась в социальных сетях. Вскоре после этого женщина внезапно сделала себе несколько затейливых татуировок на разных частях тела, а затем и вовсе улетела в Африку - навстречу "новой любви".

Брошенный муж Энди, на плечах которого теперь лежит полная ответственность за многочисленных детей, три из которых - от первого брака Хайди, считает, что его жене промыли мозги, пишет ren.tv

"Она стала ужасным человеком, я не узнаю её. Хайди была любящей, заботливой мамой, верной женой. Теперь она напоминает человека, телом которого завладел инопланетянин. Этот африканец промыл ей мозги",- говорит несчастный британец.

Супруги прожили вместе 23 года. Энди вспоминает, что неожиданно меняться его жена начала в марте этого года, когда к ней в "друзья" вдруг стали добавляться азиатские и африканские мужчины.

"Она начала носить платья, которые раньше никогда не надевала, стала делать яркий макияж. Её как будто подменили. Стала каждый день ходить на встречи с подругами и круглосуточно сидеть в своём телефоне", - вспоминает мужчина.

При этом сама женщина, судя по всему, совсем не терзается чувством вины перед брошенным внезапно супругом. Хайди говорит, что в их браке были проблемы, они с Энди отдалялись друг от друга, а потом она встретила чудесного молодого африканца и полюбила его всем сердцем.

"Мамаду не использует меня, чтобы получить британский паспорт, как некоторые считают. И вообще, разве у женщины не может быть новых отношений?" - говорит женщина.

С детьми Хайди ежедневно общается по интернету, но Энди все равно считает, что мать предала их и бросила.