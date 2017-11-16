За вымогательство задержали двоих столичных адвокатов и следователя

Два адвоката и следователь инспектората полиции столичного сектора Буюканы задержаны оперативниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) за вымогательство 20 тыс. евро.

По данным прокуроров, в одном случае адвокат потребовал 13 тыс. евро от осужденного и полицейского, которые были фигурантами уголовного дела. Он обещал им благополучное разрешение дела в суде.

После того, как офицеры НЦБК стали "разрабатывать" первого адвоката, то выяснили, что в сговоре со своим коллегой, он получил 7 тыс. евро у работника полиции, который хотел иметь документы об окончании Национального института юстиции с тем, чтобы стать прокурором.

Процесс передачи денег был оформлен оперативниками НЦБК, сообщает Инфотаг.

Адвокатам и следователю грозит до семи лет лишения свободы, или штраф в крупном размере