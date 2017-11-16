Канадский студент рассылал преподавателям-женщинам свое фото в подгузнике

Канадский студент присылал женщинам-преподавателям свои фото в подгузнике. Молодой человек ощущал себя ребенком и хотел, чтобы к нему относились подобным образом. Об этом рассказывает Medialeaks.

Несколько женщин — преподавателей университета в Ванкувере подали жалобы в университетский совет по правам человека. Они заявляли, что подверглись преследованию и домогательствам со стороны одного из студентов. Причем выражалось это очень странным способом.

Молодой человек считал себя младенцем, носил на шее соску, разговаривал тонким голосом. В таком виде он приходил на занятия. Одна из преподавателей отметила, что он просил ее почитать ему вслух детскую книгу, просил с ним погулять, в итоге прислал собственное фото по электронной почте, где он был изображен буквально в одном памперсе.

Однако, когда преподаватель пожаловалась на поведение своего ученика руководству университета, ей сообщили, что тот подал ответную жалобу, в которой заявил, что его "подвергают дискриминации на основании исключительности". Также он сообщил, что имеет инвалидность, не предоставив при этом никаких справок.

Профессор напрочь отказалась работать со студентом, и его перевели к другому преподавателю, но и там история повторилась, пишет ren.tv

В результате выяснилось, что от действий впавшего в детство ученика пострадали 12 женщин. При этом руководство университета не торопится каким бы то ни было образом воздействовать на него. Более того, председателя комиссии по правам человека уволили, когда та начала собирать доказательства для подачи жалобы о сексуальных домогательствах. В результате женщина и предала историю огласке.

Руководство университета отказывается общаться с прессой, в письменном заявлении сказано, что в сложившейся ситуации никакого риска для общества нет, все сотрудники и студенты охраняются надлежащим образом.

Студент-"ребенок" с прессой общаться также отказался.