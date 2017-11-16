Преступник поджег нарколабораторию во время задержания под Москвой

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с Федеральной таможенной службой РФ задержали группировку, производившую и сбывавшую наркотики. Операция по задержанию преступников, а также обыски в частном доме, где располагалась нарколаборатория, прошли в Подмосковье.

"Предпринятыми мерами в момент производства очередной партии наркотических средств задержаны два гражданина России, жители Краснодара, у которых обнаружено и изъято не менее 20 кг готового наркотика, 240 литров наркосодержащей жидкости, лабораторное оборудование и различные химические вещества", — сообщили в ЦОС.

При этом в момент задержания один из фигурантов попытался уничтожить лабораторию — он поджег легковоспламеняющиеся химикаты, пишет ren.tv

Против задержанных было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".