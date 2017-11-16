Японец находил людей, жалующихся на свою жизнь в соцсетях, и рубил им головы

Японские власти намереваются ограничить посты с суицидальными интонациями в социальных сетях из-за маньяка, рубившего головы потенциальным самоубийцам, сообщает Daily Mail.

Журналисты утверждают, что подозреваемый в серии поражающих своей жестокостью убийств Такахиро Шираиши, получивший прозвище "Убийца из "твиттера", заманивал публикующих суицидальные посты интернет-пользователей и обезглавливал их. На счету мужчины оказались жизни девяти человек в возрасте от 15 до 26 лет, сообщает ren.tv

Сотрудники японской полиции задержали Шираиши в ходе расследования исчезновения 23-летней женщины, которая накануне написала в "Твиттере" о своих мыслях об уходе из жизни. На ее запись отреагировал "убийца из "Твиттера", пообещавший девушке помочь ей реализовать свои фантазии.

В квартире Шираиши в пригороде японской столицы нашли останки тел людей, пропавших месяцем ранее.