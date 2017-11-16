Житель Токио разбогател на продаже бургеров, которые заказал Трамп

Владелец токийского кафе Munch's Burger Shack, где президент США Дональд Трамп встречался с японским премьером Синдзо Абэ в начале ноября, разбогател на продажах "Трамп-обеда", куда входит чизбургер с капустой и жареной картошкой. Именно такую еду заказал американский лидер во время визита в Страну восходящего солнца.

По словам владельца Munch's Burger Shack Ютаки Янагисавы, после визита Трампа очереди в его кафе увеличились вдвое.

"Все хотят попробовать любимую еду американского президента", — заявил Янагисава.

Сет "Трамп" стоит 12 долларов. В него входит порция салата и чизбургер, состоящий из сочной говяжьей котлеты, овощей, расплавленного сыра и горячих булок.

Бизнесмен рассказал, что Трамп, отведав приготовленный в Munch's Burger Shack бургер, пожал владельцу кафе руку и сказал, что было очень вкусно, передает Вести.ру.

По словам Янагисавы, для него это было большой честью. Японец поделился планами об открытии ресторана в Нью-Йорке.