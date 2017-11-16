Чашка кофе в неделю снижает риск развития инсульта

Любители кофе могут торжествовать – результаты очередного исследования свидетельствуют о том, что всего одна чашка кофе в неделю помогает снизить риск развития инсульта и сердечной недостаточности. В ходе исследования авторы в течение 34 лет наблюдали за 2750 участниками. Ученые собирали данные о здоровье сердца участников исследования, а также об их рационе.

Оказалось, что каждая чашка кофе, выпиваемая в течение недели, снижала риск развития инсульта на 7%, а риск развития сердечной недостаточности – на 8%. Полученные данные подтверждают предварительные результаты более ранних исследований, в которых утверждалось, что употребление кофе может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Дэвид Као из Медицинской школы при Университете Колорадо поясняет, что факторы, влияющие на возникновение болезней сердца, были идентифицированы с помощью искусственного интеллекта. Как и ожидалось, среди факторов риска оказался возраст, высокий уровень холестерина, повышенное давление. Кофе же, как выяснилось, оказывал благоприятный эффект, снижая вероятность развития заболеваний.

Авторы полагают, что использование искусственного интеллекта в подобных исследованиях поможет обнаружить и другие факторы, которые влияют на развитие тех или иных заболеваний, увеличивая или снижая риск их возникновения, передает Вести.ру.

Впрочем, ученые пока не знают, как именно кофе снижает риск развития инсульта и сердечной недостаточности. Авторам также не удалось выяснить, существует ли та еженедельная «доза» кофе, после которой полезный эффект исчезает.