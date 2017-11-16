Twitter объявил о работе над новой системой верификации аккаунтов

Компания Twitter сообщила о работе над новой программой верификации аккаунтов. В заявлении компании говорится, что существующая система себя скомпрометировала.

Дело в том, что значок подлинности аккаунта многие пользователи стали воспринимать как свидетельство "одобрения" контента, публикуемого в аккаунте, или "индикатора важности" самого аккаунта, пишет ren.tv

В "Твиттере" осознали путаницу и решили устранить ее. Кроме того, отмечается, что заявки на верификацию временно не принимаются.