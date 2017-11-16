Канадцам могут упростить доступ к героину

Министр здравоохранения Канады Жинетт Петипа Тейлор рассказала, что правительство намерено разрешить гражданам применять ряд наркотиков вне больничных учреждений.

Применение веществ, среди которых назван героин, поможет предоставить врачам дополнительные варианты лечения. По словам Тэйлор, правительство может пойти на данные меры для борьбы с "опиоидной эпидемией" в Канаде.

В частности, предоставление наркоманам веществ по рецепту поможет снизить смертность от принятия низкокачественных наркотиков, пишет ren.tv

Кроме того, в Канаде намерены поддержать инновационные проекты, которые предоставят наркоманам более безопасные альтернативы опиоидам в специальных местах.

При этом Тэйлор заявила, что полная декриминализация наркотиков в стране невозможна.

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