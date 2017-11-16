Покупатели магазинов Zara в Стамбуле нашли несколько записок с текстом: "Вещь, которую вы собираетесь купить, сделана мной, но мне за нее не заплатили". Записки были пришиты к биркам либо лежали в карманах пиджаков и брюк.
Выяснилось, что авторами записок были работники турецкой фабрики Bravo Tekstil, которая производит одежду для Zara и других международных брендов, таких как Next и Mango. Покупатели решили поддержать обиженных трудящихся. Пользователи пишут слова поддержки в социальных сетях под общим хэштэгом #BravoIscilerilcinAdalet ("Справедливость для работников Bravo"), передает "Интерфакс".
Bravo Tekstil обанкротилась еще в июле 2016 года, и сейчас его сотрудники просят компенсировать задолженность по зарплате за три месяца, а также выплатить выходное пособие.
"Однажды утром мы приходим на работу, а фирмы уже нет. Ставни закрыты. Наш босс растворился в воздухе, - рассказала британской телерадиокомпании BBC одна из работниц Bravo Tekstil Филиз Тутия. - У нас не было другого выхода, кроме как начать кампанию. Мы разложили эти записки в одежду во всех магазинах Zara, в каждом торговом центре Стамбула. Мы не хотим нанести вред Zara. Это ради другого. Мы хотим получить то, что нам причитается".
Представитель испанской текстильной группы Inditex, которая владеет Zara, сообщил, что компания полностью расплатилась с Bravo Tekstil, но деньги не дошли до швей и закройщиков. Inditex также заявила, что вместе с Mango и Next учредила фонд помощи в 210 тыс. евро для поддержки наиболее уязвимых работников, передает newsru.com.
"Люди незаслуженно пострадали, и нам очень жаль, что им пришлось пережить такое, - сказал управляющий Inditex по устойчивому развитию в Турции Мурат Аккун. - Но дело не в нас, а в местной фирме и ее начальнике, который все это устроил. Он избежал правосудия. Турецкий суд должен найти его и заставить выплатить все причитающиеся деньги".
Тем не менее профсоюз работников текстильной отрасли DISK Tekstil заявил, что если Inditex не компенсирует потерянные зарплаты каждому работнику, то их кампания будет продолжаться.
"Zara объявляет всему миру, что они отвечают за каждого работника, производящего их одежду. Тот фонд, которые они предложили, покрывает только четверть недополученных зарплат, - заявил Азаледдин Арсланоглу из DISK Tekstil. - Если эти компании не компенсируют деньги всем 153 сотрудникам, мы будем продолжать об этом говорить посредством этой кампании".
Ранее Inditex уже обвиняли в том, что она пользуется результатами рабского и детского труда в производстве одежды, а также эксплуатирует сирийских беженцев. Руководство группы пообещало рассмотреть все эти обвинения и усилить надзор за условиями труда у компаний-подрядчиков.
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