Названы продукты для крепкого сна

Авторы выпуска National Geographic Food перечислили основные продукты, которые способствуют крепкому сну. Рекомендуется употреблять продукты, которые богаты магнием и триптофаном.

Для хорошего сна не рекомендуется употреблять пряную или жирную пищу, а также пить кофе и алкоголь. Эти продукты долго перевариваются или возбуждают нервную систему. Вместо них National Geographic Food предлагает употреблять пищу, богатую белками (молоко, мясо, яйца и рыбу), а также овощи, пишет lenta.ru

Эти продукты, отмечает издание, также богаты триптофаном, который способствует высвобождению мелатонина (гормона сна).