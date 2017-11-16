Первый дом Антонио Гауди, превращенный в музей, открылся для посетителей

В Барселоне открылся музей, посвященный прославленному каталонскому архитектору Антонио Гауди. Музей размещен в самом первом здании, которое было построено по его задумке и под его руководством.

Речь идет о построенном в 1883 - 1885 годах частном доме под названием Casa Vicens. Здание было задумано как летняя резиденция предпринимателя Мануэля Винсента. Впервые ценители творчества Гауди смогли переступить порог его творения в четверг, 16 ноября, сообщает DW.

В течение последнего столетия Casa Vicens оставался обычным жилым домом. В 2005 году резиденцию вместе с другими архитектурными творениями знаменитого каталонца, которых в Барселоне насчитывается всего восемь, ЮНЕСКО объявила частью Всемирного культурного наследия. В 2014 году дом купил банк из Андорры с намерением открыть его для доступа общественности. После масштабных реставрационных работ музей наконец открылся для публики.

Гауди построил здание из необработанного камня и отделал цветными керамическими плитками с растительным орнаментом, расположив их в шахматном порядке. В качестве декоративных элементов использованы башенки, эркеры, балконы, выступы фасадов. Несмотря на простоту формы здания, представляющего в плане практически правильный четырехугольник, архитектору удалось добиться удивительного богатого объемного решения.

Как отмечают специалисты, это не только первая самостоятельная работа архитектора, но и его первый проект в стиле модерн, который достиг расцвета в Каталонии на рубеже веков. Тогда Барселона была центром этого авангардного направления и теперь благодаря большому количеству построек в этом стиле фактически представляет собой музей под открытым небом, напоминает newsru.com.