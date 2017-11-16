14-летняя киевлянка прыгнула в окно, когда мама не дала ей планшет

В Деснянском районе Киева на улице Бальзака произошло трагическое событие, сообщает "Страна.ua". 14-летняя местная жительница погибла в результате падения с высоты пятого этажа.

По данным издания, мать забрала у девушки планшет и ушла гулять с собакой. Подросток возмутилась действиями родителя и прыгнула в окно.

В результате ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники столичной полиции, пишет ren.tv