Украл мебель из столичного жилого дома. 33-летний мужчина из Страшенского района унёс 2 шкафа, оставленных хозяевами на лестнице.
Те собирались перенести их в другую квартиру, но когда спохватились было уже поздно. Общая сумма ущерба 6000 леев.
Подозревамого остановили на окраине Кишинева. Он перевозил украденные вещи в своём микроавтобусе. Задержанный свою вину признал, а вещи были возращены владельцам.
Мужчине грозит до 13 000 леев штрафа или до 2 лет тюрьмы.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Многие получат премии или гонорары. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Активный, творческий день. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
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ЛЕВ
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ДЕВА
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ВЕСЫ
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Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СКОРПИОН
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