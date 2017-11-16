Житель Страшенского района украл два шкафа из столичного жилого дома

Украл мебель из столичного жилого дома. 33-летний мужчина из Страшенского района унёс 2 шкафа, оставленных хозяевами на лестнице.

Те собирались перенести их в другую квартиру, но когда спохватились было уже поздно. Общая сумма ущерба 6000 леев.

Подозревамого остановили на окраине Кишинева. Он перевозил украденные вещи в своём микроавтобусе. Задержанный свою вину признал, а вещи были возращены владельцам.

Мужчине грозит до 13 000 леев штрафа или до 2 лет тюрьмы.