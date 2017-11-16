Столичную жительницу обокрали на Рышкановке

Столичная полиция задержала на Рышкановке 22-летнего вора. Около 12 ти ночи на улице Николае Димо подозреваемый отобрал сумку у 28-летней жительницы Кишинева.

В ней были деньги, мобильный телефон и материальные ценности на сумму около 9 000 леев.

Мужчина признал свою вину. Открыто уголовное дело. Ему светит до 7 лет тюрьмы.