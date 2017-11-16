В столице мужчина укусил полицейского за руку

Профессия полицейского всегда была очень рискованной и ответственной. На себе это ощутил офицер Инспектората полиции сектора Буюканы.

В то время как сотрудник полиции снимал регистрационные номерные знаки с автомобиля, припаркованного в неположенном месте, к нему подошел агрессивный мужчина, передает canal3.md

Явно обеспокоенный тем, что происходит, мужчина сильно укусил за руку полицейского, пытаясь его остановить. Инцидент произошел перед зданием Прокуратуры Кишинева, расположенной по улице Армянской.

Агрессивный мужчина и его друг, который хотел ему помочь были доставлены в Инспекторат полиции сектора Буюканы для дачи показаний.

Правоохранительным органам предстоит выяснить причины поведения подозреваемого. Мужчине грозит наказание за нападение на полицейского, пишет point.md