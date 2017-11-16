Столичный водитель управлял машиной с ребенком на руках

Столичный водитель был оштрафован за то, что держал ребенка на руках, управляя автомобилем. Инцидент произошел вчера, 15 ноября. Очевидцы сняли нарушителя на улице Дачия в секторе Ботаника, а затем передали фото в полицию.

Пресс-секретарь Национального инспектората патрулирования (НИП) Алина Бунгез заявила, что сотрудники оперативно отреагировали на информацию граждан и идентифицировали водителя, на которого был заведен протокол и наложен штраф в размере 450 леев. Также нарушитель ПДД получил 3 штрафных очка.

Водитель признал свою вину и пообещал не допускать подобных ситуаций в будущем.

Водитель добавил, что был вынужден взять ребенка на руки, потому что он расплакался. Водитель решил успокоить малыша. пока стоял в пробке.

Национальный инспекторат патрулирования предупреждает водителей о том, что перевозка детей на переднем сиденье или на руках у водителя ставит под угрозу жизнь ребенка.

Согласно статистическим данным, предоставленным НИП, с начала года в дорожно-транспортных происшествиях было задействовано 118 детей. 90 из них были травмированы. 16 несовершеннолетних получили тяжкие травмы, а трое погибли.