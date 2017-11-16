В Кишиневе мужчина провалился в яму посреди пешеходного тротуара и сломал ногу

В Кишиневе мужчина провалился в яму для посадки деревьев и сломал ногу. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные в группе "StopHam Moldova" в социальной сети Facebook.

Пострадавший торопился на троллейбус и не заметил яму посреди пешеходного тротуара, которая не была огорожена сигнальной лентой.

Участники паблика в комментариях предложили пострадавшему подать в суд на мэрию и коммунальные службы. Также некоторые пользователи выразили мужчине глубокое сочувствие и пожелали ему скорейшего выздоровления, пишет point.md