WhatsApp тестирует новую голосовую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию голосовых сообщений. Ожидается, что она будет значительно отличаться от предшественника, передает WABetaInfo.

Сайт обнародовал изображения того, как будет работать функция. Предполагается, что как только пользователь начнет записывать голосовые сообщения, WhatsApp отобразит новый всплывающий интерфейс на месте кнопки микрофона.

При этом, через полсекунды пользователь сможет переходить в режим непрерывной записи, и говорить уже без удержания кнопки, пишет korrespondent.net

Также будет возможно просматривать предыдущие сообщения непосредственно во время записи.

Однако нельзя будет осуществлять просмотр изображений и видео в режиме непрерывной записи, писать сообщения и переключаться на другие чаты. В противном случае, запись будет автоматически удалена.