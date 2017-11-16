Жителей Аляски призвали подготовиться на случай ядерного удара КНДР

Член комитета по планированию чрезвычайных ситуаций на Аляске Джереми Зидек (Jeremy Zidek) призвал местных жителей подготовиться на случай ядерного удара со стороны КНДР, в том числе запастись противорадиационными лекарствами, сообщает Daily Mail.

Также Зидек посоветовал сделать дома запасы воды, подготовить фонари и радио.

"То, что мы советуем людям — это то же самое, чтобы они делали при подготовке к любому другому бедствию", — сказал член комитета. По его словам, во время ядерной атаки может не быть времени для эвакуации, поэтому "наилучший совет — укрыться и ждать окончания атаки".

Недавно в Форте Грили на Аляске США закончили размещение ракет наземного базирования, предназначенных для перехвата ракет из Северной Кореи и Ирана, пишет РИА Новости

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. Под предлогом угрозы со стороны КНДР в Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат. Пхеньян в свою очередь опасается нападения со стороны Вашингтона и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.





