Зафиксирован мощнейший в истории взрыв звезды

Международная группа астрономов зафиксировала самую мощную в истории наблюдений космическую вспышку. Она произошла в центре галактики, удаленной на 2,6 миллиарда световых лет от Земли. Согласно выводам исследователей, ее породил взрыв крупной звезды. Об этом сообщает издание Science Alert со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.

Транзиент (меняющий яркость объект) PS1-10adi был обнаружен в 2010 году с помощью телескопа Pan-STARRS в обсерватории Халеакала, расположенной на вершине вулкана острова Мауи (Гавайский архипелаг). По оценкам астрономов, энергия вспышки составляла 2.3 × 1052 эрг, что на один-два порядка превышает светимость обычных сверхновых. PS1-10adi угасал в течение более трех лет, все это время оставаясь более ярким, чем родительская галактика.

Подобные процессы обнаруживается, как правило, в сейфертовских галактиках — разновидности звездных скоплений с активными ядрами (AGN). Однако изменения в яркости PS1-10adi не были характерны для известных классов AGN, поэтому исследователи предложили новые механизмы, объясняющие возникновение PS1-10adi, пишет lenta.ru

Спектр транзиента напоминал таковой у сверхновых типа IIn — взрывов крупных звезд, возникающих из-за коллапса массивного ядра. В последнем случае PS1-10adi должна была быть гипергигантом массой более чем в сто раз превышающей массу Солнца. Причиной беспрецедентной яркости могло стать взаимодействие вещества из внешней оболочки звезды, выброшенной во время взрыва, с очень плотной межзвездной средой.

Согласно другой версии, вспышка могла возникнуть, если объект меньшей массы слишком близко подошел к супермассивной черной дыре в центре галактики и был разорван приливными силами. Однако эволюция светимости PS1-10adi не соответствует картине, которая наблюдается в случае черной дыры. Вспышка угасала слишком медленно, а при разрушении приливными силами светимость транзиента должна была падать относительно быстро.

В редких случаях картина разрушения звезды черной дырой все же может напоминать сверхновую II типа, когда лишь очень малая доля (меньше одного процента) вещества звезды образует аккреционный диск. Остальная материя выбрасывается прочь и также взаимодействует с плотной средой.