Родители погибших детей в пожаре были пьяны: открыто уголовное дело

Против родителей троих детей, погибших в пожаре, открыто уголовное дело - за убийство по неосторожности. Экспертиза показала, что и отец, и мать в ту ночь были пьяны.

"Уголовное дело открыто по статье 149-й, части второй - лишение жизни двух или более лиц по неосторожности. Наказание за такое преступление - от двух до семи лет тюрьмы", - сказал глава ИП Глодян Виорел Дамиан.



Отца задержали на 72 часа. В прокуратуре рассказали, что ранее он был судим за убийство шурина. Тело нашли в подвале, там оно пролежало полгода.



Мать сейчас находится в реабилитационном центре, с ней работают психологи. На допросе она рассказала, что включила газовую плиту и заснула рядом с младшим сыном. Полиция проверяет показания родителей.



Между тем Генинспекторат чрезвычайных ситуаций выясняет причины пожара. Версий несколько: нарушение правил эксплуатации газовой плиты или печи, короткое замыкание и преднамеренный поджог. Окончательные выводы обещают представить в течение десяти дней.



Напомним, пожар в селе Дану произошел в ночь на среду. Погибли две девочки - семи лет и полутора месяцев и их четырехлетний брат. Родители не пострадали.



