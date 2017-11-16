Сильвия Раду не смогла попасть на незаконную стройку

В частном секторе по улице Белинского началось строительство девятиэтажки. Соседи пожаловались в мэрию, что из-за начатых строительных работ в стенах их домов появились трещины. С проверкой на стройплощадку выехала исполняющая обязанности столичного градоначальника Сильвия Раду. Правда, за ворота стройки ее не пустили.

"Нам придется принять меры, так как строители нарушили закон, не пустив нас на строительную площадку и препятствовали проверке строительства", - сообщил исполняющая обязанности столичного мэра Сильвия Раду.



Люди пытаются разобраться, на каком основании было выдано разрешение на строительство многоэтажки в частном секторе.



"Самым правильным решением будет договориться с соседями и предложить план, с которым они согласятся", - отметил заместитель главного архитектора Кишинева Алексей Цуркан.



Стройку начали в 2014 году. Тогда было собрано 56 подписей жильцов близлежащих домов о согласии на строительство. Однако люди утверждают, что ничего не подписывали, и обратились в суд. Стройку заморозили, а дело передали в Апелляционную палату.





