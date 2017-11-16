Астероид Фаэтон приближается к Земле

Специалисты астрономического сообщества Балтийского федерального университета при помощи собственной среды моделирования Astro-Model построили виртуальную картину сближения астероида Фаэтон с Землёй.

Как ожидается, астероид приблизится к нашей планете 17 декабря. Предполагается, что он пройдёт от Земли на расстоянии десять миллионов километров. Как сообщает РИА "Новости", в перигелии астероид приближается к Солнцу на рекордно близкие 20 миллионов километров, пишет life.ru

"По-видимому, когда-то этот астероид был более крупным объектом, но многократные сближения с Солнцем раскрошили его на множество мелких обломков", — заявил руководитель Астросообщества БФУ им. И.Канта Алексей Байгашов.

Astro-Model — это открытая виртуальная среда для моделирования. Она знакомит пользователей с законами космоса.