Учёные NASA рассказали, когда впервые встретятся с инопланетянами

Исследователи ответили на вопросы пользователей Reddit и назвали предполагаемые сроки обнаружения внеземной жизни. Как сообщили представители космического агентства, вероятный кандидат может быть обнаружен уже через 20 лет.

"Прежде чем мы начнём искать жизнь, мы попытаемся выяснить, какие планеты могут иметь климат, способствующий возникновению жизни", — отметил учёный Института космических исследований Тони дель Генио.

Исследователь полагает, что инопланетная жизнь сильно отличается от земной. При этом он сказал, что начинать лучше с той формы жизни, которая знакома.

Учёные считают, что инопланетная жизнь может находиться на Европе, спутнике Юпитера, и на Энцеладе, спутнике Сатурна. Такие выводы связаны в том числе с обнаружением воды, пишет life.ru

Мы думали, что на Энцеладе ничего нет, пока миссия "Кассини" не обнаружила подводный океан. Миссии "Галилео" и "Вояджер" свидетельствовали о том, что на Европе также есть океан, который находится под ледяной коркой, — говорят исследователи.

Эндрю Рашби из Исследовательского центра NASA, штат Калифорния, изучает способы уточнения зоны поиска. Недавно он разработал упрощённую модель углеродного цикла Земли и объединил её с другими инструментами для изучения того, какие планеты будут лучшими объектами для жизни, учитывая вероятную тектоническую активность и водные циклы.

Исследователи отметили, что, когда рассматривают любую планету на возможность нахождения на ней жизни, изначально исключают все другие варианты. То есть она должна быть единственным объяснением того или иного явления.

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