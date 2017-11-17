Более 10 человек пострадали в ДТП с молдавской фурой в Румынии

Авария с участием фуры с молдавскими номерами произошла минувшим вечером в уезде Яссы. Пострадали 13 человек. Грузовик столкнулся с микроавтобусом.

На место происшествия прибыли семь карет скорой помощи, спасатели и полиция. 11 пострадавших госпитализировали.

"Все они в сознании, кровотечений у них нет, есть ушибы и переломы", - сказала врач Диана Чимпоешу.

По данным правоохранителей, ДТП спровоцировал водитель фуры, который при обгоне выехал на встречную полосу.

"Я ехал по своей полосе, с той стороны в гору ехал грузовик с дровами. Он на высокой скорости выехал на обгон. Я затормозил, но вправо свернуть не мог, там канава", - рассказал водитель микроавтобуса Георгий Урсу.



"Я не мог вернуться обратно на свою полосу, там был автомобиль. Когда я хотел свернуть обратно, водитель увеличил скорость, не захотел меня пропустить", - сказал водитель фуры Виктор Стан.



Алкотест показал, что оба водителя были трезвыми. На имя водителя грузовика открыто уголовное дело.