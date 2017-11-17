Средний бал по экзамену по математике выпускников реального профиля не превысил пяти. По французскому языку и географии - шести баллов. Это касается учащихся как реального, так и гуманитарного профилей.

Средний бал по химии, биологии и информатики составил семь с половиной.



Как сообщает Министерство образования, лучше всего экзамены на степень бакалавра сдали учащиеся Тараклийского района - более 90% лицеистов. Затем следуют Кэушанский и Чимишлийский районы. Хуже всего с экзаменом справились выпускники Бричанского, Глодянского и Резинского районов.