"В 2018 году планируем увеличить финансирование на питание детей в дошкольных учреждениях на два лея 40 банов, лей 60 - выделят из госбюджета, 80 банов - вклад родителей", - заявил генеральный секретарь министерства образования Игорь Шаров.



Сейчас ежедневное меню дошкольника обходится властям от 15 с половиной до 18 леев. Стоимость меню учащихся в следующем году вырастет до девяти леев. Правительство также намерено разработать новую схему начисления зарплат сотрудникам детских садов.



"Сейчас мы разрабатываем концепцию для повышения зарплат преподавателям, воспитателям и поварам", - рассказал генеральный секретарь министерства образования Игорь Шаров.



В парламенте предложили изменить и процедуру проведения тендеров по закупке продовольствия для школ и детских садов.



"Мы предлагаем вести аудиозапись заседаний, которые проходят в рамках конкурса. Особенно, когда вскрывают конверты с предложениями и перечисляют представленные документы всех участников тендера. Это нужно для того, чтобы впоследствии избежать внесения изменений в начальные предложения", - заявил глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь.



Скандал, связанный с поставками некачественного продовольствия в детсады и школы, вспыхнул в прошлом году. Было возбуждено несколько уголовных дел. Пятерым обвиняемым уже вынесли приговоры.