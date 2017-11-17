"Конечно, в этом виноват и поставщик продуктов. На предприятии проводят инспекции, естественно, последуют санкции", - сказал замглавы НАПБ Ион Тома.



Тома отметил, что и повара в детском саду должны быть более внимательными.



"Не хочу ни на кого перекладывать ответственность, но когда вы готовите еду, нужно смотреть, что за продукты вы используете. Есть элементарные правила, в том числе гигиены, которые нужно соблюдать и в случае чего сообщить о нарушениях и прекратить использование таких продуктов", - заявил замглавы НАПБ Ион Тома.



Заведующая детским садом все обвинения отвергает:"У нашего повара большой опыт работы, не верю, чтобы она такое допустила и не промыла гречку."



Заведующая дошкольного учреждения получила дисциплинарное взыскание.